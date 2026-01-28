Roma pronta a ospitare gratis l' Autorità Europa delle Dogane

Roma si prepara ad accogliere gratis l’Autorità Europa delle Dogane. La decisione sta suscitando dibattiti, mentre la città si candida come sede del nuovo organismo europeo. Secondo il sindaco Gualtieri, Roma ha i requisiti giusti grazie alla qualità della vita e ai collegamenti internazionali. La proposta, ancora in fase di discussione, potrebbe portare nuovi sviluppi e opportunità per la capitale.

Gualtieri a Bruxelles tesse le lodi della città e dell'Eur. Il sottosegretario Freni promette un immobile a zero spese e tempo indeterminato per vincere la concorrenza di altre otto città Qualità della vita, internazionalità e collegamenti di primaria importanza. Sono questi i tre motivi per i quali Roma, secondo Roberto Gualtieri, dovrebbe essere scelta come sede dell'Autorità Doganale Europea (Euca), un'organismo di futura creazione all'interno dell'Unione Europea. Sono in corsa anche Bucarest in Romania, Liegi in Belgio, Lille in Francia, Malaga in Spagna, Porto in Portogallo, L'Aia nei Paesi Bassi, Varsavia in Polonia e Zagabria in Croazia.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma ha ufficialmente presentato la sua candidatura per ospitare la sede dell'Autorità europea delle dogane (Euca).

Roma si candida insieme ad altre otto città europee per ospitare il nuovo quartier generale dell'autorità europea sulle dogane.

