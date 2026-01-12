Molesta e bacia una ragazzina davanti al centro commerciale | arrestato

Un giovane egiziano di 24 anni, residente nel ravennate e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri di Ravenna. L’uomo è stato fermato dopo aver molestato e baciato una ragazzina davanti a un centro commerciale. L’indagine è ancora in corso, e si stanno valutando eventuali altri riscontri.

Ravenna, 12 gennaio 2026 – E' originario dell'Egitto, risiede nel Ravennate ed già noto alle forze dell'ordine, il 24enne arrestato giovedì sera dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna. L'accusa nei suoi confronti è di atti sessuali con minorenne, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alla violazione della misura del divieto di ritorno nel Comune di Ravenna. Erano trascorse da poco le 18.30 quando una pattuglia dell'Arma, a seguito di diverse segnalazioni, è intervenuta al Centro Commerciale Esp, presso il quale era stata segnalata la presenza di una ragazza in evidente stato di ubriachezza che veniva importunata da un giovane.

