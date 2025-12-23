Controlli in Brianza multe per ubriachezza molesta e una patente ritirata ad un minorenne

Patenti ritirate, multe per ubriachezza molesta e segnalazioni alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. È in sintesi l'esito dei controlli straordinari fatti dai carabinieri di Seregno e Giussano nella giornata di sabato 20 dicembre in alcuni comuni della Brianza e finalizzati al. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Controlli straordinari movida: cinque multe e due soccorsi per ubriachezza Leggi anche: Furti e ubriachezza molesta ad Ancona, 30enne perde la testa: come è stato fermato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maxi controlli della polizia a Meda: 4 auto sequestrate e 2mila euro di multa. Ha la cocaina in tasca: 37enne pizzicato dai carabinieri - A Briosco trovato con cocaina durante l'operazione che ha portato al ritiro di una patente a un minorenne e a cinque multe per ubriachezza molesta ... leccotoday.it

