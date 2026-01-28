Roma-Milan Longhi | Giallorossi avrebbero meritato qualcosa di più ma le partite non si vincono ai punti

Bruno Longhi commenta il pareggio tra Roma e Milan all'Olimpico. Il giornalista dice che i giallorossi avrebbero meritato qualcosa in più, anche se le partite non si vincono solo con i punti. Longhi ha scritto che nel calcio conta molto di più di una semplice differenza di risultato.

"Non è una notizia ma il Milan aggiunge un altro risultato utile alla sua lunga striscia d'imbattibilità. Viene salvato dal solito super Maignan nel primo tempo dominato dalla Roma, poi nella ripresa - più equilibrata - va in vantaggio con De Winter su corner, e viene raggiunto su rigore da Pellegrini. La squadra di Gasperini avrebbe meritato qualcosa di più, ma le partite non si vincono ai punti - come nella boxe -ma con i gol. Lapalissiano". Questo il commento su X del giornalista Bruno Longhi al termine del big match che ha chiuso la domenica di Serie A tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri.

