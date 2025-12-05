X Factor 2025 le pagelle finali | ok Rob ma Delia e PierC avrebbero meritato più attenzione

È Rob la vincitrice dell’edizione 2025 di X Factor. La giovane catanese della squadra di Paola Iezzi, non la più preparata del poker di concorrenti finale, forse il contrario, alla fine ce l’ha fatta. Il suo percorso, oggettivamente netto, ha fatto affezionare il pubblico da casa. Finale outdoor, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, evidentemente fredda, tanto che sembra quasi di assistere ad un concerto di Capodanno, ma è anche vero che il numeroso pubblico ha contribuito a rendere tutto molto più festoso. Perfino quando si materializza sul palco Laura Pausini, che offre un’esibizione degna, forse, si, di X Factor, ma come concorrente. 🔗 Leggi su Open.online

