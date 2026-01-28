Roma Gasperini | Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan Domani…

Questa mattina in conferenza stampa, Gasperini ha aggiornato sui giocatori infortunati. Ha detto che Dybala ha lasciato il campo con un piccolo problema al ginocchio dopo la partita contro il Milan. Per ora non si sa se potrà essere in campo già domenica, ma il suo stato sarà monitorato nei prossimi giorni.

Kolo Muani Juventus, lo spogliatoio si espone: ecco il gesto dei bianconeri in queste ore! Mercato Inter, i nerazzurri pensano a quell’esterno offensivo: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad! Tutti i dettagli Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Tommaso Turci rivela: «Tutto può ancora succedere in campionato, c’è una squadra che ha mostrato più continuità! Su Spalletti-Conte dico questo» Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Benfica Real Madrid, dentro alla sfida di Champions del ‘da Luz’: qual è il grande obiettivo delle due squadre! Arbeloa incrocia le dita Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini: «Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan. Domani…»

Approfondimenti su Roma Milan

Domani si disputa l'incontro tra Atalanta e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A.

Stasera all’Olimpico la Roma affronta il Milan in una sfida importante.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Milan

Argomenti discussi: Gasperini: Dybala? Gli anni passano. Vincere in Europa è un problema. E sull’addio di Bailey…; Gasperini si gode Malen: 'Se riceve palla come si deve, fa tanti gol...'. VIDEO; Gasperini: Malen è quello che cercavamo! L’intesa con Dybala, Vaz, Soulé, gli stop di Hermoso e Celik…; Il gol, l’intesa con Dybala, i complimenti di Gasperini: così Malen si è preso subito la Roma.

Roma, Gasperini: Dybala non al 100%, ecco la situazioneLa Roma domani sarà impegnata sul campo del Panathinaikos nell'ultimo turno della League Phase di Europa League. Alla vigilia del match, come di consueto, mister Gian Piero Gasperini è intervenuto in ... fantacalcio.it

Roma, Gasperini in conferenza: «Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan». Le paroleRoma, Gasperini in conferenza: «Dybala è uscito con un piccolo acciacco al ginocchio dalla sfida col Milan». Le parole Alla vigilia dell’ultima giornata del girone di Europa League, la Roma si prepara ... calcionews24.com

Le parole di Gasperini e Tsimikas alla vigilia di Panathinaikos-Roma Il tecnico asroma.com/it/notizie/747… L'esterno asroma.com/it/notizie/747… #ASRoma #UEL x.com

Kumbulla può lasciare la Roma di Gasperini: il club di Serie A è sulle sue tracce - facebook.com facebook