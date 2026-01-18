Stamattina, nonostante fosse domenica, si è svolto il terzo tentativo di abbattimento di un pino secolare in via Netti, traversa di via Simone Martini. L’intervento dei Vigili del Fuoco mira a gestire la situazione, garantendo sicurezza e tutela dell’ambiente circostante. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente su alberi di grande età e in condizioni di potenziale rischio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stamani pur essendo domenica c’è stato il terzo tentativo di abbattimento del Pino quasi secolare che sussiste in via Netti traversa di via Simone Martini. Caos e traffico bloccato a causa di una comunicazione dei proprietari dell’area dove sussiste il Pino che denunciavano un imminente crollo dell’albero. I pompieri allertati in maniera subdola si sono recati sul posto per eseguire l’abbattimento ma hanno trovato un piccolo esercito di residenti che indignati si sono opposti con tutte le proprie forze all’abbattimento. Sul Posto sono corsi anche Anna Savarese responsabile regionale di Lega Ambiente e Carmine Attanasio consigliere emerito del Comune di Napoli raggiunti poi da Walter Savarese consigliere comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vigili del Fuoco in via Netti: terzo tentativo di abbattimento di un pino secolare

Dalle auto bloccate agli alberi caduti, tanti interventi dei Vigili del fuoco: pino crollato in viale Matteotti

Durante il martedì dell'Epifania nel Forlivese, la neve abbondante e pesante ha causato diversi interventi dei Vigili del Fuoco, tra cui il crollo di un pino in viale Matteotti e il blocco di alcune auto. Le condizioni meteorologiche hanno richiesto l'intervento tempestivo delle forze di soccorso per garantire la sicurezza pubblica e limitare i danni alle infrastrutture.

Leggi anche: Lotta libera: il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Pisa chiude la Coppa Italia al terzo posto

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Altopascio (Lu): auto in fiamme, in azione i Vigili Fuoco - facebook.com facebook

Sci: Tarvisio, per la prima volta anche i Vigili fuoco nei soccorsi in pista. Al lavoro già dal 14 Gennaio, saranno impegnati fino a domenica #ANSA x.com