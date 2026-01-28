Albero caduto a Roma colpito un autobus Atac in via Ugo de Carolis alla Balduina | tragedia sfiorata

Questa mattina a Roma, un albero si è abbattuto sulla strada in via Ugo de Carolis, nella zona Balduina. L’albero ha colpito un autobus Atac e un’auto parcheggiata, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. La scena è apparsa subito molto pericolosa, e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico e avviato le verifiche sulle cause del crollo.

Paura a Roma dove un grosso albero è caduto colpendo un autobus Atac e un'automobile in via Ugo de Carolis, nel quartiere Balduina. Fortunatamente, la tragedia è stata solo sfiorata: allo stato attuale, infatti, non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la chiusura della strada. Albero caduto a Roma su autobus Atac: cos'è successo La situazione in via de Carolis dopo la caduta dell'albero La testimonianza in via de Carolis sull'albero caduto Allerta arancione per il maltempo a Roma Albero caduto a Roma su autobus Atac: cos'è successo Attorno alle ore 11,30 del mattino di mercoledì 28 gennaio, un grosso albero (un pino) è caduto in via Ugo de Carolis, alla Balduina, a Roma.

