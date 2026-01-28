Roma convocati per Atene | Ferguson out rientrano Dybala e Rensch

La Roma ha reso noto i nomi dei giocatori convocati per la trasferta a Atene. Domani alle 21, allo Stadio Olimpico Spyros Louis, i giallorossi sfideranno il Panathinaikos nell’ultima giornata di Europa League. Ferguson non sarà in campo, mentre Dybala e Rensch sono stati reintegrati nella lista dei disponibili.

Ufficiali i convocati della Roma per la trasferta di Atene. Domani alle 21, allo Stadio Olimpico Spyros Louis, i giallorossi sfideranno il Panathinaikos nell'ultima giornata della fase campionato di Europa League, ma Evan Ferguson non sarà della partita. Il centravanti irlandese resta ai box per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia sinistra e non figura nell'elenco diramato da Gian Piero Gasperini. Segnali positivi, invece, sul fronte recuperi: Paulo Dybala e Devyne Rensch sono regolarmente a disposizione dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici. Spazio anche al futuro: prima chiamata in prima squadra per Mattia Della Rocca, trequartista classe 2006 della Primavera, inserito nella lista per la trasferta europea.

