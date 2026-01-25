Roma, i convocati di Gasperini per la partita contro il Milan: presenti 22 giocatori, tra cui il nuovo acquisto Venturino. Sono assenti Rensch e Angelino. La sfida si terrà alle 20.45 all'Olimpico.

Sono 22 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Milan, in programma sabato alle 20.45 all’Olimpico e valida per la 22ª giornata di Serie A. Un match che metterà alla prova le ambizioni di alta classifica delle due squadre. Nella lista diramata dal tecnico giallorosso figurano anche El Aynaoui, di rientro dalla Coppa d'Africa, Mancini e Ferguson, oltre alla prima convocazione per il nuovo arrivato Venturino. Assente invece Rensch, fermato da una contusione al ginocchio sinistro. Ancora out Dovbyk, Hermoso e Angelino. Svilar, Vasquez, Gollini; Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi; Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli; Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, i convocati per il Milan: c'è il neo acquisto Venturino, out Rensch e Angelino

Roma, i convocati per il Milan: prima chiamata per VenturinoLa Roma ha ufficializzato i nomi dei giocatori convocati per la partita di questa sera contro il Milan.

