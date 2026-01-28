Roma all-in sull’esterno | Carrasco resta la priorità

La Roma punta tutto su Carrasco. Nelle ultime ore di mercato, la società ha deciso di concentrarsi sull’acquisto di un esterno d’attacco. Gasperini ha incontrato ieri mattina a Trigoria Ryan Friedkin e il direttore sportivo Massara per ribadire questa strategia, a poco più di un giorno dalla chiusura delle trattative.

La Roma ha deciso di concentrare ogni sforzo sull’ esterno d’attacco negli ultimi giorni di mercato: è questa la linea ribadita da Gian Piero Gasperini nel vertice andato in scena ieri mattina a Trigoria con Ryan Friedkin e il direttore sportivo Massara, a poche ore dalla chiusura delle trattative. Con il tempo che stringe e molte piste ormai chiuse, il club giallorosso stringe il campo su una priorità chiara, rinviando altri interventi all’estate. Carrasco resta il nome in cima alla lista. Il dossier più caldo resta quello di Yannick Carrasco. La Roma ha tracciato una linea netta: prestito sì, acquisto definitivo no. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma sta lavorando intensamente per finalizzare l’acquisto di un esterno offensivo di piede destro.

La Roma ha concluso le trattative per Joshua Zirkzee, che rimarrà allo United, e ha deciso di non avanzare per Yannick Carrasco.

