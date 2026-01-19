La Roma ha concluso le trattative per Joshua Zirkzee, che rimarrà allo United, e ha deciso di non avanzare per Yannick Carrasco. Dopo aver rafforzato il reparto offensivo con Donyell Malen e Robinio Vaz, il club giallorosso si concentra ora su altre strategie di mercato, mantenendo un approccio sobrio e mirato per le prossime settimane.

La Roma chiude un fronte e ne apre un altro: dopo gli innesti offensivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, il club giallorosso ha incassato lo stop definitivo del Manchester United su Joshua Zirkzee, mentre ha deciso di non procedere per Yannick Carrasco. La direzione è tracciata: priorità a un esterno sinistro coerente con il progetto tecnico e con una politica di ringiovanimento mirato. Il punto è stato chiarito anche a livello dirigenziale. Frédéric Massara ha preso atto della chiusura inglese su Zirkzee: a meno di colpi di scena last minute, l’olandese resterà a Manchester. Da qui la rimodulazione delle attenzioni sul mercato, con un occhio a un eventuale ulteriore innesto offensivo solo se dovesse concretizzarsi una partenza, su tutte quella di Leon Bailey. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, linea tracciata: Zirkzee resta allo United, Carrasco fuori dai piani

Zirkzee ancora fuori allo United: la Roma resta in attesa

La trattativa tra la Roma e Joshua Zirkzee prosegue, con segnali che indicano un interesse concreto da parte del club giallorosso. Il calciatore, attualmente fuori dal progetto dello United, resta una possibilità per rafforzare l’attacco. La squadra romana monitora attentamente la situazione, valutando eventuali sviluppi futuri. La situazione rimane in evoluzione, con l’attesa di ulteriori aggiornamenti sul possibile trasferimento.

Zirkzee resta in bilico allo United: la Roma osserva e aspetta

Joshua Zirkzee, attualmente in prestito allo Manchester United, sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Nonostante le buone prestazioni sul campo, il suo ruolo nel team rimane limitato. La Roma monitora attentamente la situazione, valutando possibili opportunità future. La situazione del giovane attaccante continua a essere oggetto di attenzione, con il club inglese che deve decidere sul suo futuro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zirkzee, due segnali alla Roma: non si allena con il Manchester United e lancia un indizio sui social - L’olandese ha saltato la prima seduta di Carrick allenatore. msn.com