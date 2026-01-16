Il possibile riconoscimento di un miracolo attribuito a Joseph Ratzinger, noto come Benedetto XVI, apre la strada alla sua canonizzazione. Se confermato, questo evento potrebbe portare alla beatificazione e, successivamente, alla santità del papa emerito. La Chiesa valuterà attentamente l’accaduto, che riguarda un ragazzo americano, secondo i criteri canonici. Si tratta di un passaggio importante nel processo di possibile riconoscimento ufficiale di Benedetto XVI come santo.

C’è un miracolo nel nome di Joseph Ratzinger che, nel rispetto dei tempi di santa romana chiesa, potrebbe diventare san Benedetto XV. La possibile guarigione miracolosa, nella quale avrebbe contribuito Ratzinger, morto il 31 dicembre 2022 da papa emerito, è quella di Peter Srsich, ora sacerdote. Nel 2011, al 17enne americano, venne diagnosticato un cancro del sistema linfatico al quarto stadio e un grosso tumore a un polmone. Peter, molto credente, aveva un desiderio: incontrare il Papa. Desiderio che riuscì a esaudire grazie all’associazione “ Make-a-Wish”, che propone a bambini e ragazzi colpiti da malattie potenzialmente mortali la possibilita’ di realizzare un sogno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ratzinger può diventare santo: c’è il primo miracolo di Benedetto XVI su un ragazzo americano

Leggi anche: Il miracolo di Ratzinger. Ora può diventare santo

Leggi anche: Leone al premio Ratzinger incontra padre Georg: nel nuovo corso vaticano Benedetto XVI torna centrale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il miracolo di Ratzinger. Ora può diventare santo - Nel 2012 toccò il petto di un 19enne americano con il linfoma di Hodgkin, poi guarito e oggi prete "Da quando Papa Benedetto XVI è tornato alla Casa del Padre, mi accorgo che non prego tanto per lui, ... msn.com