Roberto Baggio l’ultimo straziante bacio al funerale della mamma Chi c’era

Questa mattina a Caldogno si è svolto il funerale di Matilde Rizzotto, la madre di Roberto Baggio. La cerimonia è stata molto intensa, con tanti amici e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio alla donna scomparsa. L’ex calciatore ha partecipato al funerale, stringendosi forte al dolore e dando l’ultimo saluto alla madre con un bacio che nessuno dimenticherà. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, testimoniando affetto e vicinanza in un momento così difficile.

Un addio straziante ha accompagnato questa mattina la comunità di Caldogno nel giorno dell’ultimo saluto a Matilde Rizzotto, madre di Roberto Baggio. Nel paese vicentino si sono celebrati i funerali della donna, scomparsa lo scorso 24 gennaio all’età di 88 anni, in una cerimonia che ha visto una grande partecipazione e un clima di profonda commozione. La chiesa di Caldogno, paese natale del “Divin Codino” e dei suoi genitori, era gremita. In molti hanno faticato a trovare posto all’interno, segno dell’affetto e della stima che circondavano la famiglia. Un dolore condiviso che ha unito cittadini, amici e alcuni volti del mondo sportivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

