Baggio il dramma al funerale della madre | il gesto straziante

Nel Duomo di Caldogno si è svolto il funerale di Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. La chiesa era piena di persone che piangevano silenziosamente, tra le navate affollate e il suono dei singhiozzi. Baggio ha vissuto un momento di grande dolore, con un gesto straziante che ha commosso tutti i presenti.

Nel Duomo di Caldogno, tra le navate affollate e il silenzio rotto solo dai singhiozzi, si è consumato un momento di profonda commozione per l'addio a Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio, scomparsa il 24 gennaio 2026 all'età di 88 anni. Il rito funebre, celebrato nel paese vicentino che ha dato i natali al campione, ha visto una partecipazione che ha superato ogni attesa, con un afflusso di fedeli e amici tale che molti hanno faticato a trovare posto all'interno della chiesa. Funerali di Matilde Reginato: il Duomo di Caldogno gremito. La cerimonia si è svolta questa mattina nel Duomo di Caldogno, piccolo comune della provincia di Vicenza legato a doppio filo alla famiglia Baggio.

