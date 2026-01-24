È morta la mamma di Roberto Baggio l'ultimo saluto del Divin Codino con un messaggio colmo di gratitudine

È scomparsa Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. Il giocatore ha condiviso un messaggio di gratitudine e una foto di famiglia sui social, ricordando un legame profondo e duraturo. La notizia segna la perdita di una figura importante nella vita del Divin Codino, che ha voluto rendere omaggio alla propria madre con parole sincere e piene di affetto.

È morta Matilde Reginato, mamma di Roberto Baggio. Il Divin Codino la ricorda sui social con una foto di famiglia e un messaggio colmo di gratitudine: un addio che racconta un legame rimasto centrale per tutta la vita.🔗 Leggi su Fanpage.it Roberto Baggio perde la mamma Matilde: il commovente addio del Divin CodinoIl 24 gennaio 2026 segna un momento di profondo dolore per Roberto Baggio, il celebre ex calciatore noto come il Divin Codino, che ha perso sua madre, Matilde. Leggi anche: Roberto Baggio: la biografia completa del Divin Codino, mito eterno del calcio italiano

