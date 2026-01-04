Passione lettura Librerie senesi i più venduti

Le librerie di Siena offrono una selezione di libri tra i più venduti, spaziando tra autori italiani e internazionali. Da Cazzullo ad Angela, passando per Dan Brown e De Giovanni, fino ai autori locali come Trippi, Luchini e Leoncini. Con il ritorno del vinile, queste librerie rappresentano un punto di riferimento per gli appassionati di lettura e musica, offrendo un panorama aggiornato sulle preferenze dei cittadini senesi.

Da Cazzullo ad Angela, da Dan Brown a De Giovanni, passando per i "senesi" Trippi, Luchini e Leoncini, con il grande ritorno del vinile: alcune librerie della città ci fanno il punto su letture, e ascolti, dei senesi. Nel ringraziare Becarelli, Feltrinelli, Mondadori e Senese, ripercorriamo il 2025 mettendo in evidenza l'ottima tenuta dei libri: i senesi continuano per fortuna a frequentare questi luoghi con assoluta curiosità. La saggistica: la fanno da padroni Alberto Angela con 'Cesare. La conquista dell'eternità' (Mondadori) un viaggio immersivo nel mondo del De Bello Gallico, l'opera di Giulio Cesare che tutti ricordano dai tempi del liceo ma non molti conoscono davvero, e Aldo Cazzullo 'Francesco il primo italiano' (Harpercollins), che esamina la figura del santo di Assisi come simbolo e fondatore dell'identità italiana.

