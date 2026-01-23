Delirio sulla linea del Brennero | treni con ritardi sconvolgenti viaggi come odissee

Il 22 gennaio, i pendolari e i viaggiatori sulla linea del Brennero hanno affrontato ritardi significativi, causando disagi e disservizi. Una giornata caratterizzata da disavventure che hanno complicato i viaggi, rendendo difficile rispettare gli orari previsti. Questo episodio evidenzia le criticità di un importante snodo ferroviario, sottolineando la necessità di interventi mirati per migliorare l’affidabilità e la puntualità dei servizi.

Una giornata drammatica: non c’è altro modo per definire quello che hanno vissuto ieri, giovedì 22 gennaio, i pendolari e viaggiatori sulla linea del Brennero. Il motivo? Un guasto tecnico agli scambi ferroviari all’altezza di Ala che ha mandato letteralmente in tilt la circolazione dei treni sulla linea, tra ritardi, bus sostitutivi e cancellazioni. Faceva un certo effetto vedere le persone in un’ansiosa attesa guardando i tabelloni con i ritardi e accodarsi per ricevere assistenza o qualche notizia, magari confortante. Molti regionali sono stati soppressi o hanno accumulato ritardi sconvolgenti: un treno Eurocity verso il Brennero ha accumulato oltre tre ore e mezza di ritardo, per non parlare poi dell’alta velocità, con fortissimi ritardi per le Frecce.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Bomba day a Rovereto, domenica niente treni sulla linea del Brennero fino alle 14.30Domenica 11 gennaio 2026, a Rovereto sarà in vigore un'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero tra Ala e Trento, dalle ore 9 alle 14.

Guasto sulla linea Roma-Napoli, treni con ritardi fino a un'oraQuesta mattina si sono verificati ritardi fino a un'ora sui treni della linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un inconveniente tecnico che ha interessato la tratta.

