Ritardi di oltre un' ora e cancellazioni | che sta succedendo sulla linea del Brennero

Il 26 gennaio, i pendolari e i viaggiatori che utilizzano la linea del Brennero stanno affrontando un'intensa giornata di disagi, con numerosi ritardi superiori a un'ora e cancellazioni di treni. Questi problemi stanno causando notevoli disservizi e difficoltà nelle partenze e negli arrivi, influendo sull'operatività della tratta. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti costanti per capire le cause e le eventuali soluzioni in corso.

Un lunedì di passione (intendendo problemi e disagi) quello che stanno vivendo oggi, 26 gennaio, tutti coloro che stanno viaggiando con i treni sulla linea del Brennero. Dopo il caos vissuto la settimana scorsa per un problema avvenuto ad Ala, oggi è un guasto in Alto Adige che sta mandando in crisi la viabilità ferroviaria nella nostra regione. I problemi sono cominciati dalle 7. “La circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Bolzano. I treni alta velocità e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso” fanno sapere da Trenitalia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

