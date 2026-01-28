Risorse idriche e riduzione degli sprechi | -33% di perdite in 8 anni 

Da parmatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei ultimi otto anni, il Comune di Parma e Ireti hanno ridotto le perdite di acqua del 33%. Una diminuzione che dimostra come si possa migliorare la gestione delle risorse con investimenti e attenzione. Ora, l’obiettivo è continuare su questa strada per usare meno acqua e risparmiare risorse preziose.

Grazie a mirati interventi infrastrutturali sulla rete idrica, al 2025 Parma ha ridotto le perdite di rete del 33% rispetto al 2016, anno della prima rilevazione, evitando lo spreco di circa 3,7 milioni di metri cubi di acqua. A questi risultati si affianca una diminuzione degli sprechi da parte della cittadinanza: l’acqua effettivamente utilizzata è infatti diminuita di 788.000 metri cubi, pari a una riduzione del 6%. Nel complesso, tali azioni, iniziate già nel precedente mandato, hanno consentito di immettere in rete 4,5 milioni di metri cubi di acqua in meno, con una diminuzione complessiva del 18%.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Parma Ireti

Reti idriche, in arrivo 24 milioni per l’Agrigentino: finanziati 12 Comuni per digitalizzazione e riduzione delle perdite

Consac, digitalizzazione e e riduzione delle perdite idriche: via al piano da 275 milioni (oltre 50 già finanziati)

Consac avvia un piano da 275 milioni di euro, con oltre 50 già finanziati, per digitalizzare le reti idriche e ridurre le perdite.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Parma Ireti

Argomenti discussi: Il pianeta in bancarotta idrica: consumiamo più acqua di quanta la Terra riesca a rigenerare; Il mondo entra nell’era della bancarotta idrica globale: molti bacini oltre il punto di ripristino; Ecco quali sono le metropoli sull’orlo della bancarotta idrica. Report Guardian; Emissioni, Canon nella Climate A List 2025 di CDP.

Risorse idriche, sopralluogo della Commissione Ambiente a Monte Cotugno: la Basilicata chiede nuove regoleSENISE (PZ) - Si è svolto oggi in Basilicata il sopralluogo della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati presso l’invaso di Monte Cotugno, nell’amb ... ivl24.it

risorse idriche e riduzioneRiduzione temporanea della fornitura idrica nel trapanese, cosa fareA seguito di una comunicazione ufficiale da parte di Siciliacque S.p.A., nei giorni 27 e 28 gennaio si verificherà una riduzione temporanea ... itacanotizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.