Risorse idriche e riduzione degli sprechi | -33% di perdite in 8 anni

Nei ultimi otto anni, il Comune di Parma e Ireti hanno ridotto le perdite di acqua del 33%. Una diminuzione che dimostra come si possa migliorare la gestione delle risorse con investimenti e attenzione. Ora, l’obiettivo è continuare su questa strada per usare meno acqua e risparmiare risorse preziose.

Grazie a mirati interventi infrastrutturali sulla rete idrica, al 2025 Parma ha ridotto le perdite di rete del 33% rispetto al 2016, anno della prima rilevazione, evitando lo spreco di circa 3,7 milioni di metri cubi di acqua. A questi risultati si affianca una diminuzione degli sprechi da parte della cittadinanza: l’acqua effettivamente utilizzata è infatti diminuita di 788.000 metri cubi, pari a una riduzione del 6%. Nel complesso, tali azioni, iniziate già nel precedente mandato, hanno consentito di immettere in rete 4,5 milioni di metri cubi di acqua in meno, con una diminuzione complessiva del 18%.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Parma Ireti Reti idriche, in arrivo 24 milioni per l’Agrigentino: finanziati 12 Comuni per digitalizzazione e riduzione delle perdite Consac, digitalizzazione e e riduzione delle perdite idriche: via al piano da 275 milioni (oltre 50 già finanziati) Consac avvia un piano da 275 milioni di euro, con oltre 50 già finanziati, per digitalizzare le reti idriche e ridurre le perdite. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Parma Ireti Argomenti discussi: Il pianeta in bancarotta idrica: consumiamo più acqua di quanta la Terra riesca a rigenerare; Il mondo entra nell’era della bancarotta idrica globale: molti bacini oltre il punto di ripristino; Ecco quali sono le metropoli sull’orlo della bancarotta idrica. Report Guardian; Emissioni, Canon nella Climate A List 2025 di CDP. Risorse idriche, sopralluogo della Commissione Ambiente a Monte Cotugno: la Basilicata chiede nuove regoleSENISE (PZ) - Si è svolto oggi in Basilicata il sopralluogo della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati presso l’invaso di Monte Cotugno, nell’amb ... ivl24.it Riduzione temporanea della fornitura idrica nel trapanese, cosa fareA seguito di una comunicazione ufficiale da parte di Siciliacque S.p.A., nei giorni 27 e 28 gennaio si verificherà una riduzione temporanea ... itacanotizie.it Risorse idriche, salvaguardia e resilienza del territorio. Firmato protocollo d’intesa tra @ANBI_Nazionale e @regionetoscana agricultura.it/2026/01/27/ris… via @AgriculturaIT x.com Territorio e risorse idriche: accordo Regione-Enti di settore - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.