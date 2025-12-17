Consac digitalizzazione e e riduzione delle perdite idriche | via al piano da 275 milioni oltre 50 già finanziati

Consac avvia un piano da 275 milioni di euro, con oltre 50 già finanziati, per digitalizzare le reti idriche e ridurre le perdite. L’obiettivo è garantire continuità e qualità del servizio attraverso interventi di rinnovamento, distrettualizzazione e innovazione tecnologica, promuovendo un miglioramento continuo degli standard aziendali.

"Massimo impegno per la continuità e la qualità del servizio attraverso l'attivazione di processi volti al miglioramento continuo degli standard aziendali: dal rinnovamento delle reti esistenti alla distrettualizzazione e digitalizzazione delle stesse per ridurre sempre più le perdite". E, "nel contempo, grande attenzione nei confronti del territorio e dei suoi residenti, anche con politiche specifiche di sensibilità sociale, destinate soprattutto ai meno abbienti". Gennaro Maione, presidente di Consac, illustra le coordinate principali che hanno ispirato i progetti presentati dalla società che guida, tra il 2024 e il 2025, nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (il Pniissi): una programmazione complessiva da quasi 275 milioni di euro (274.

