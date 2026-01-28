Risonanza | l’armonia degli opposti | mostra fotografica di Michele Levis
La galleria di Vicolo Cattani 5b a Bologna ospita fino al 7 marzo la mostra fotografica di Michele Levis intitolata “Risonanza: l’armonia degli opposti”. L’esposizione si concentra sui giochi di opposizioni e mutamenti attraverso immagini che rappresentano l’acqua come simbolo di trasformazione e percezione. La mostra si inserisce nel periodo della settimana di Arte Fiera, offrendo ai visitatori un’occasione per riflettere su questi temi attraverso lo sguardo dell’artista.
Nel cuore di Bologna, dal 4 febbraio al 7 marzo, la galleria di Vicolo Cattani 5b ospita un progetto fotografico incentrato sull’acqua come metafora del mutamento e della percezione In occasione della settimana di Arte Fiera Bologna (6-8 febbraio), Spazio b5 presenta “Risonanza: l’armonia degli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
I 'Manichini' di Migliori e gli 'opposti' di Levis
I 'Manichini' di Migliori e gli 'opposti' di Levis sono le ultime esposizioni che arricchiscono il calendario di Art City a Bologna.
A Terni, presso la BctLab, è stata inaugurata la mostra 'Emozioni 2026', aperta dal 30 dicembre.
