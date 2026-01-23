I ’Manichini’ di Migliori e gli ’opposti’ di Levis

I ’Manichini’ di Migliori e gli ’opposti’ di Levis sono le ultime esposizioni che arricchiscono il calendario di Art City a Bologna. Questa manifestazione, che si svolge in concomitanza con Arte Fiera, offre un’occasione per visitare diverse mostre e inaugurazioni nel centro cittadino. Un’opportunità per gli appassionati di arte di scoprire nuove opere e approfondire il panorama culturale della città, in un contesto di riflessione e dialogo.

di Benedetta Cucci Preparate le agende, forse non basteranno le pagine. La kermesse di Art City, che trasforma Bologna in una grande città d'arte, costeggiando Arte Fiera a febbraio, già da questa settimana chiama a raccolta gli appassionati con varie inaugurazioni. Ecco che si aprono pian piano le mostre di ' do ut do ', iniziativa fondata da Alessandra D'Innocenzo nel 2012 per sostenere le attività della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli di Bologna. Quest'anno il tema scelto è quello dell' Identità, declinato in vari luoghi. All'Archiginnasio arriva l'artista catalano Joan Crous dal 29 gennaio; l'Accademia di Belle Arti di Bologna, propone la mostra ' I 100 anni di Nino Migliori.

