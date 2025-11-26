Sospensione revocata e lavori che da oggi riprenderanno a pieno regime. Con un atto firmato dalla soprintendente Antonella Ranaldi, si è estinto ieri il provvedimento con il quale nei giorni scorsi sono stati ’congelati’ alcuni blocchi del cantiere in via San Gallo, dove è in corso la costruzione di una cittadella del lusso (al posto dell’ex ospedale militare). Un intervento da decine di milioni promosso dal gruppo Pontiac Land della famiglia Kwee, colosso immobiliare di Singapore che con il marchio Capella Hotel Group sta per debuttare in città con un albergo per turisti milionari. Nel provvedimento si spiega che la sospensione che riguardava tre aree del cantiere è scattata il 10 novembre scorso a seguito della richiesta di "chiarimenti e approfondimenti conoscitivi, diagnostici e progettuali" sui "restauri delle superfici, intonaci e finiture, e quelle nell’aula della ex chiesa di San Clemente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gallo, il cantiere riparte. Dietrofront della Soprintendenza: "Restauro ok, stop ai blocchi"