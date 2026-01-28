Rimpasto Giunta Conti Nardini Pd | Pisa è ferma urgente rilanciare il centrosinistra unito
La consigliera regionale del Pd Alessandra Nardini interviene sul rimpasto di giunta a Pisa. Con un tono diretto, dice che la città è ferma e che serve un rilancio urgente del centrosinistra unito. Mentre le opposizioni criticano, chi assume nuovi incarichi riceve auguri. La situazione politica nel capoluogo toscano si fa subito più tesa.
L'assessore regionale Alessandra Nardini interviene attaccando l'operato dell'amministrazione e rilanciando la necessità di un'alternativa per le prossime elezioni Alle numerose reazioni politiche circa il rimpasto di giunta a Pisa, fra le critiche delle opposizioni e gli auguri invece di chi prende l'incarico, si aggiunge anche la consigliera e assessore regionale del Pd Alessandra Nardini. "Dopo mesi di litigi - scrive in una nota - il Sindaco di Pisa ha provato ad accontentare la sua coalizione con un giro di poltrone, senza un'analisi reale dello stato della città".🔗 Leggi su Pisatoday.it
