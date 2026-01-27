Mazzeo Pd | Con il rimpasto Conti certifica il fallimento della sua giunta

In seguito al recente rimpasto della giunta comunale di Pisa, il sindaco Michele Conti ha annunciato l’uscita di due assessori. Questa decisione evidenzia le difficoltà crescenti all’interno dell’amministrazione e solleva dubbi sulla stabilità del team di governo. La situazione si inserisce in un contesto politico più ampio, richiedendo attenzione ai futuri sviluppi e alle possibili ripercussioni sulla gestione della città.

“Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha annunciato un nuovo rimpasto nella giunta comunale, con l’uscita di altri due assessori. Una scelta che lo stesso sindaco motiva con la necessità di imprimere nuova energia all’azione amministrativa. Siamo di fronte, in tutta evidenza, alla certificazione del fallimento di questa giunta e a un vero e proprio autogiudizio negativo sul proprio operato. È ciò che diciamo da tempo, ciò che i cittadini vivono quotidianamente sulla loro pelle e che ha portato Pisa ad essere oggi una città più insicura, più chiusa e con meno opportunità rispetto al passato”. A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Antonio Mazzeo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

