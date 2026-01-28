Rigore creatività e spirito contemporaneo | Rho omaggia Frank Zappa al teatro de Silva

Il teatro civico de Silva di Rho si prepara a rendere omaggio a Frank Zappa. Sabato 31 gennaio, l’Artchipel Orchestra, guidata da Ferdinando Faraò, aprirà la stagione musicale con un progetto dedicato al famoso chitarrista statunitense. La serata promette un mix di rigore e creatività, con un tocco di spirito moderno.

Rho (Milano), 28 gennaio 2026 – Il teatro civico de Silva di Rho omaggia Frank Zappa. L' Artchipel Orchestra, diretta da Ferdinando Faraò, aprirà il suo anno musicale sabato 31 gennaio con un progetto dedicato al celebre chitarrista statunitense, rendendo omaggio alla sua genialità attraverso un’esecuzione che unisce rigore, creatività e spirito contemporaneo. Si tratta di un ritorno dell'Artchipel Orchestra sul palcoscenico del teatro rhodense e anche l'inizio di una nuova stagione musicale con un progetto coraggioso e rappresentativo, interamente dedicato al mondo sonoro di Frank Zappa. Achille Lauro sold out a San Siro, dichiarazione d’amore a Milano: “Mi hai accolto e hai accudito la mia musica, ti devo tanto” Un tributo eseguito con precisione interpretativa e libertà inventiva, dedicato ad uno dei compositori più geniali e anticonvenzionali del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A gennaio, il teatro civico De Silva di Rho propone un programma vario tra musica e spettacoli.

