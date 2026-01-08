Musica e sketch Ricco gennaio al teatro De Silva

A gennaio, il teatro civico De Silva di Rho propone un programma vario tra musica e spettacoli. Dalla musica classica agli appuntamenti pomeridiani per famiglie, il mese offre occasioni di intrattenimento e cultura per tutti. Un'opportunità per scoprire eventi di qualità in un ambiente accogliente e dedicato alla comunità locale.

Dalla musica classica agli spettacoli pomeridiani per famiglie: il 2026 al teatro civico De Silva di Rho si apre con un mese denso di appuntamenti. Venerdì 9 gennaio, alle ore 21, Alessandro Bonato dirige i " Pomeriggi Musicali " e propone "Metamorfosi Mozartiane" con Gennaro Cardaropoli violino solista. Il 15 gennaio sul palcoscenico del De Silva, Alessandro Bergonzoni (nella foto) porta il suo ultimo spettacolo, "Arrivano i Dunque", un'opera teatrale che esplora temi di creatività e riflessione attraverso un mix di comicità e profondità. Domenica 18 gennaio, alle ore 16, riparte la Rassegna TFamily per bambini e famiglie con Emanuela Dall'Aglio e "Ti vedo! La leggenda del Basilisco".

