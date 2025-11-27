Al Teatro Civico di Rho arriva ‘La Tragédie de Carmen’ per la prima volta in Lombardia

Rho (Milano), 27 novembre 2025 – Per la prima volta in Lombardia, al Teatro Civico di Rho arriva La Tragédie de Carmen, adattamento del 1981 firmato da Peter Brook dell’opera di Bizet, presentato nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dalla morte del compositore francese. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 28 novembre alle ore 20.30 e in replica domenica 30 novembre alle ore 15.30. L’allestimento ruota intorno ai sui quattro protagonisti principali, Carmen interpretata da Asude Karayavuz mezzosoprano, Don José interpretato dal tenore Danilo Formaggia, Micaela interprete Marta Leung soprano ed Escamillo interpretato da Jung Jaehong, eliminando cori e scene secondarie per focalizzarsi sull’anima oscura della vicenda: una spirale di amore, desiderio, ossessione e morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Teatro Civico di Rho arriva ‘La Tragédie de Carmen’, per la prima volta in Lombardia

