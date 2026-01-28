Rifugi mostra alla Fondazione Pastificio Cerere

Mercoledì 18 febbraio 2026, alla Fondazione Pastificio Cerere si inaugura

Mercoledì 18 febbraio 2026 la Fondazione Pastificio Cerere presenta Rifugi, la mostra collettiva di fine residenza dei vincitori della VI edizione di 6ARTISTA. Progetto per giovani artisti 2025-2026, realizzato per questa edizione in partenariato con RUFA – Rome University of Fine Arts, il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea. La mostra, a cura di Davide Lunerti e Marcello Smarrelli, vede protagonisti i sei artisti vincitori: Vanshika Agrawal, Emma Brunelli, Micol Gelsi, Davide Miceli, Giulia Romolo e Nadia Vallino; sarà aperta al pubblico da giovedì 19 febbraio a sabato 18 aprile 2026.🔗 Leggi su Romatoday.it

Per la nostra rubrica MEET THE CURATOR abbiamo fatto due domande a Davide Lunerti, co-curatore di Fondazione Pastificio Cerere | Rifugi - mostra collettiva x 6ARTISTA la mostra collettiva di fine residenza dei vincitori della VI edizione di 6ARTISTA. Prog facebook