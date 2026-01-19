Al via la mostra Viareggio Napoli – andata e ritorno alla Fondazione Foqus

La Fondazione Carnevale di Viareggio e la Fondazione Foqus invitano stampa e cittadinanza al vernissage della mostra "Viareggio Napoli – andata e ritorno". L'evento inaugurale si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 12.30, presso la sede della Fondazione Foqus a Napoli, situata nel cuore dei Quartieri Spagnoli in via Portacarrese a Montecalvario, 69. L'esposizione nasce come un profondo dialogo visivo tra due città, due tradizioni e due immaginari distinti che trovano un punto di incontro nella poesia della cartapesta. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Viareggio, del Comune di Napoli e della Regione Toscana, celebra l'arte e la creatività che legano la storica tradizione del Carnevale viareggino alla vivacità culturale partenopea.🔗 Leggi su Napolitoday.it

