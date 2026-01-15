L’armonia dei contrasti alla Fondazione Mazzoleni mostra personale di Volker Merkle

La Fondazione Mazzoleni di Alzano Lombardo ospita “L’Armonia dei Contrasti”, una mostra personale di Volker Merkle. L’artista tedesco, noto per il suo lavoro tra scultura, pittura e design, esplora il rapporto tra elementi opposti, creando un dialogo tra forme e materiali. L’esposizione invita a riflettere sulla capacità delle opere di mettere in discussione e armonizzare i contrasti, offrendo un’occasione di confronto con il suo percorso artistico.

La Fondazione Mazzoleni di Alzano Lombardo presenta L'Armonia dei Contrasti, mostra personale di Volker Merkle, artista tedesco che da anni indaga la materia attraverso scultura, pittura e design. L'esposizione, aperta al pubblico dal 17 gennaio al 7 febbraio 2026 con inaugurazione il 17 gennaio alle 18, riunisce opere in acciaio, legno, cemento e pigmenti puri, materiali che Merkle combina con un approccio essenziale e contemporaneo, dando vita a un linguaggio in cui ogni elemento mantiene la propria identità pur partecipando a un equilibrio complessivo. Nelle sculture, legno e metallo si incontrano in forme equilibrate, capaci di unire forza strutturale e sensibilità, mentre i dipinti, realizzati su lastre di cemento, mettono in risalto la fisicità del supporto: i pigmenti puri si depositano con intensità calibrata, esaltando la natura del materiale e la sua energia visiva.

