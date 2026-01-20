Malpezzi | Sbagliato escludere i riformisti dal Pd Schlein ci difenda

Simona Malpezzi, senatrice e rappresentante dei riformisti nel Partito Democratico, commenta la recente lettera di Francesco Boccia, sottolineando l’importanza di ascoltare e integrare diverse sensibilità all’interno del partito. Malpezzi evidenzia come escludere i riformisti possa indebolire il PD, auspicando un ruolo più aperto e inclusivo, con Schlein come possibile figura di mediazione e tutela delle diverse voci.

