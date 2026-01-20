Malpezzi | Sbagliato escludere i riformisti dal Pd Schlein ci difenda
Simona Malpezzi, senatrice e rappresentante dei riformisti nel Partito Democratico, commenta la recente lettera di Francesco Boccia, sottolineando l’importanza di ascoltare e integrare diverse sensibilità all’interno del partito. Malpezzi evidenzia come escludere i riformisti possa indebolire il PD, auspicando un ruolo più aperto e inclusivo, con Schlein come possibile figura di mediazione e tutela delle diverse voci.
La senatrice e esponente dei riformisti dem, Simona Malpezzi, commenta a Fanpage.it la lettera pubblicata ieri su questo giornale e firmata dal capogruppo Francesco Boccia: "Chi chiede di sbattere fuori i punti di vista diversi dalla maggioranza fa male al Pd. Così rischiamo di perdere pezzi del partito e diventare più piccoli".🔗 Leggi su Fanpage.it
