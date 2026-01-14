Referendum giustizia voto 22 e 23 marzo | Tar respinge richiesta sospensione immediata

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione immediata della delibera del Consiglio dei ministri, che ha stabilito il voto sul referendum sulla giustizia nelle date del 22 e 23 marzo. La decisione conferma la validità delle date stabilite, proseguendo il percorso previsto per la consultazione popolare. La vicenda si inserisce nel contesto delle procedure referendarie e delle questioni di competenza amministrativa.

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione immediata della delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato al 22 e 23 marzo la data per la votazione del referendum sulla giustizia. L'udienza per discutere il ricorso presentato dai 15 promotori della raccolta firme è fissata per il 27 gennaio.

Referendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del voto - Il tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha accolto il ricroso del comitato che chiedeva la sospensione cautelare del decreto di indizione del voto per il prossimo 22 e 23 marzo firmato ier ... ilfoglio.it

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e il 23 marzo: cosa ci è richiesto? - 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla separazione delle carriere di giudici e pm ... ildigitale.it

Il13. . REFERENDUM GIUSTIZIA. SI VOTA IL 22 E 23 MARZO 2026. FOTI : “ RICORSO SULLA DATA POI PERO’ OCCORRE SIA ACCOLTO “. NEL MEDESIMO WEEKEND SUPPLETTIVE IN VENETO. facebook

Matteo Salvini: «Referendum Giustizia Non vedo l'ora che gli italiani votino. Sarà un bellissimo SÌ liberatorio, anche per tanti magistrati che sono ostaggi delle correnti, per cui spesso non prevale il merito ma l'appartenenza ideologica». x.com

