Riapre il sottopasso di via Monza ora è una galleria hi-tech
È stata riaperta questa mattina la galleria pedonale di via Monza, dopo mesi di lavori di ristrutturazione. Il sottopasso, ora moderno e dotato di tecnologia avanzata, permette a pedoni e ciclisti di attraversare la ferrovia in modo più sicuro. Con questa riapertura, Seggiano e Limito tornano a essere collegati direttamente, facilitando gli spostamenti tra i due quartieri.
Dopo un lungo restyling riapre il sottopasso pedonale della ferrovia in via Monza. Seggiano e Limito tornano così a essere collegate. Mobilità sostenibile, sicurezza e accessibilità al centro del progetto che ha trasformato il passaggio fra i due quartieri, adesso sembra un salotto hi-tech. Un intervento atteso da tanto che l’amministrazione ha realizzato con i fondi del Pnrr. L’opera è un tassello importante per la mobilità quotidiana in città, "si integra con la Ciclopolitana e contribuisce a migliorare la qualità della vita della gente e a ridurre la necessità dell’uso dell’auto, grazie a un passaggio sicuro per pedoni e ciclisti", spiega il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
