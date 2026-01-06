Bergamo il sottopasso della stazione riapre lunedì 12 gennaio

Il sottopasso della stazione di Bergamo riaprirà lunedì 12 gennaio. Dopo un intervento di manutenzione, la riapertura era prevista entro la fine dell’anno, ma i lavori si sono protratti fino a questa data. La riapertura consentirà di migliorare la viabilità e la sicurezza nell’area, offrendo un accesso più agevole ai pendolari e ai cittadini che transitano quotidianamente nella zona della stazione.

Bergamo. La riapertura era stata annunciata entro fine anno, ma si è dovuto attendere ancora un paio di settimane. Rfi, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa di gestire la rete ferroviaria, ha comunicato che il nuovo sottopasso della stazione di Bergamo, chiuso dal gennaio 2025 per i lavori nell’ambito della riqualificazione dello scalo, riaprirà lunedì 12 gennaio. Per 12 mesi il tunnel è stato sostituito da un attraversamento a raso che consentiva il collegamento diretto per pedoni e ciclisti tra via Gavazzeni e piazzale Marconi, ‘ricucendo’ il centro con uno dei principali assi scolastici della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Avanti con i cantieri a Bergamo, entro fine anno riapre il sottopasso della stazione. Rfi: «Ci sono ritardi, a gennaio tempistiche più chiare» Leggi anche: Rigenerazione della stazione, Grandi (FdI): "E il sottopasso di via Canale Molinetto resta in attesa" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dopo un anno di lavori lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo. Dopo un anno di lavori lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo - In attesa dei nuovi ponti, il tunnel che collega il centro a via Gavazzeni tornerà fruibile. ecodibergamo.it

Avanti con i cantieri a Bergamo, entro fine anno riapre il sottopasso della stazione. Rfi: «Ci sono ritardi, a gennaio tempistiche più chiare» - Proseguono i lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana in Bergamasca, relativi a tre interventi strategici per la mobilità ferroviaria: il nuovo collegamento tra la stazione di Bergamo e ... ecodibergamo.it

Treno per Orio e raddoppio Bergamo-Ponte, Rfi: «Accumulato ritardi. A gennaio la stima dei tempi» - Rfi ha formalmente sollecitato l’impresa appaltatrice ad attuare azioni organizzative e operative per recuperare i tempi». bergamo.corriere.it

Al via oggi la sperimentazione del ‘sempre verde’ all'incrocio Martinella, tra Bergamo e Torre Boldone: un importante risultato per il territorio bergamasco raggiunto grazie all’impegno bipartisan - in Regione e in Provincia - e alla decisiva approvazione di un n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.