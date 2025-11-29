Shannen Doherty firmò il divorzio il giorno prima di morire | ora l’ex non rispetta gli accordi

L’eredità di Shannen Doherty continua a essere al centro di una battaglia legale che coinvolge il suo ex marito Kurt Iswarienko. Secondo una petizione depositata il 24 novembre dagli avvocati dell’attrice e da Christopher Cortazzo, amministratore dello Shannen Doherty Family Trust, il fotografo non avrebbe rispettato diverse clausole dell’accordo di divorzio firmato appena prima della morte della star di Beverly Hills 90210 e Streghe. La vicenda ha un timing particolarmente drammatico: Shannen Doherty ha firmato l’accordo di divorzio il 12 luglio 2024, appena un giorno prima della sua scomparsa avvenuta dopo una lunga battaglia contro il cancro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

