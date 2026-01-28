La giunta di Grazia Torelli approva il restyling di Piazza Indipendenza. Il progetto, per un investimento di 644 mila euro, punta a completare i lavori in tempi rapidi. Ora si attende solo l’avvio ufficiale dei lavori, che dovrebbero partire a breve.

Via libera della giunta di Grazia Torelli alla nuova Piazza Indipendenza, investimento da 644 mila euro. Il progetto rientra infatti nella programmazione 2026 e costituisce uno degli interventi cardine di un più ampio processo di rigenerazione urbana che prevede anche l’abbattimento di volumi in stato di degrado e la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il progetto, redatto da StudioForma Srl e fatto proprio dal Comune, prevede una serie di interventi articolati sulla piazza e sulle aree limitrofe, con una ridefinizione complessiva degli spazi, dei terrazzamenti, delle vasche e dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Restyling di Piazza Indipendenza: "La priorità: operare in tempi brevi"

