TFR e TFS tempi più brevi per la liquidazione | novità nella legge di bilancio
A partire dal 1° gennaio 2027, la legge di bilancio introduce novità sui tempi di liquidazione del TFR e del TFS per i dipendenti pubblici. Per coloro che pensionano per raggiunti limiti di età o anzianità, l’attesa per ricevere queste somme sarà ridotta, garantendo maggior tempestività nei pagamenti. Questa modifica si inserisce nell’obiettivo di migliorare l’efficienza delle procedure di pagamento delle prestazioni pensionistiche.
Dal 1° gennaio 2027, per i dipendenti pubblici che andranno in pensione per raggiunti limiti di età o per anzianità, l’attesa per ricevere il Trattamento di fine servizio o fine rapporto sarà più breve. La misura è contenuta nell’articolo 44 della legge di bilancio approvata con voto di fiducia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Legge di bilancio: dallo stop alle supplenze brevi, alle novità per il TFR/TFS, dalle modifiche ai congedi parentali alle lavoratrici madri. Quello che interessa il mondo della scuola
Leggi anche: TFS e TFR statali, la Legge di Bilancio 2026 prevede pagamenti più veloci
Tfr o Tfs: i tempi (biblici) del pagamento della liquidazione per i dipendenti pubblici - Nel 2025 si prevede che vadano in pensione circa 150mila dipendenti pubblici e calcolando una media di 70mila euro ciascuno di buonuscita (Tfs e/o Tfr) si arriva a una uscita di liquidità di circa 10 ... ilgiornale.it
Statali, passaggio da Tfs a Tfr: richiesta entro il 31 dicembre. Cosa cambia tra le due opzioni - C’è una data che i dipendenti pubblici dovrebbero segnare con attenzione in agenda: 31 dicembre 2025. leggo.it
