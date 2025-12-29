Parco Adda Nord a caccia di fondi La priorità è il restyling di Villa Gina
Il Parco Adda Nord aggiorna il proprio piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, con particolare attenzione al restyling di Villa Gina. La variazione di bilancio permette di integrare finanziamenti e contributi, dando priorità a interventi di riqualificazione energetica, tutela ambientale e sicurezza nelle zone protette, in particolare nell’area rivierasca di Lecco. Questa revisione mira a garantire interventi tempestivi e sostenibili per valorizzare il patrimonio e le aree naturali del parco.
Una variazione di bilancio per recepire finanziamenti, contributi e somme da bandi e poi l’aggiornamento dei numeri: revisione di fine anno per il triennale delle opere pubbliche del Parco Adda Nord, che, già adottato lo scorso anno, riguarda le annualità 2025-2027: fra gli interventi di punta della tabella aggiornata la da tempo attesa sistemazione degli esterni di Villa Gina e, sempre nell’antica dimora storica sede dell’ente, il completamento di un lungo e impegnativo intervento di riqualificazione energetica; ma anche opere di riqualificazione e tutela in alcune zone protette di particolare pregio e non procrastinabili interventi di messa in sicurezza e ripristino, teatro, soprattutto, l’area rivierasca in provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
