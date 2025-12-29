Il Parco Adda Nord aggiorna il proprio piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, con particolare attenzione al restyling di Villa Gina. La variazione di bilancio permette di integrare finanziamenti e contributi, dando priorità a interventi di riqualificazione energetica, tutela ambientale e sicurezza nelle zone protette, in particolare nell’area rivierasca di Lecco. Questa revisione mira a garantire interventi tempestivi e sostenibili per valorizzare il patrimonio e le aree naturali del parco.

Una variazione di bilancio per recepire finanziamenti, contributi e somme da bandi e poi l’aggiornamento dei numeri: revisione di fine anno per il triennale delle opere pubbliche del Parco Adda Nord, che, già adottato lo scorso anno, riguarda le annualità 2025-2027: fra gli interventi di punta della tabella aggiornata la da tempo attesa sistemazione degli esterni di Villa Gina e, sempre nell’antica dimora storica sede dell’ente, il completamento di un lungo e impegnativo intervento di riqualificazione energetica; ma anche opere di riqualificazione e tutela in alcune zone protette di particolare pregio e non procrastinabili interventi di messa in sicurezza e ripristino, teatro, soprattutto, l’area rivierasca in provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco Adda Nord a caccia di fondi. La priorità è il restyling di Villa Gina

Leggi anche: Il Parco Adda Nord tra i vincitori del "Forest association contest"

Leggi anche: Dalla Francia al Parco Adda Nord per studiare da vicino i luoghi di Leonardo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Parco Adda Nord a caccia di fondi. La priorità è il restyling di Villa Gina.

Parco Adda Nord a caccia di fondi. La priorità è il restyling di Villa Gina - Trezzo, la variazione di bilancio dell’ente e gli interventi previsti per i prossimi tre anni. msn.com