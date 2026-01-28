Report clima 2025 | quanto ha piovuto a Genova temperature notti tropicali e giornate più calde della media

Nel 2025, Genova ha vissuto un anno segnato da piogge intense e temperature sopra la media. I dati di Arpal mostrano che sono stati molti i giorni con caldo record, con notti tropicali che hanno reso le notti più calde del solito. La pioggia non è mancata, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, creando allagamenti e disagi. La città ha affrontato un anno climatico più estremo del normale, con effetti che si fanno sentire sulla vita quotidiana dei genovesi.

Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a livello globale: i dati di Genova, dalle temperature alla siccità passando per la pioggia, numeri e grafici Quanto (e quando) ha piovuto a Genova nell'anno appena trascorso? Cosa ci dicono i dati delle temperature? E quanti sono stati invece i giorni caldi e le notti tropicali? L'anno passato, sulla Liguria, è stato mediamente più caldo della norma con un'anomalia termica regionale di 0,68°C. Temperature in aumento, dunque, purtroppo nulla di nuovo come conferma anche il Copernicus Climate Change Service a livello globale. Se consideriamo il pianeta, a partire dagli anni ‘70 a oggi il 2025 si colloca al terzo posto degli anni più caldi mai registrati, con un’anomalia di +1,47°C rispetto alla media dell'era pre-industriale 1850-1900.🔗 Leggi su Genovatoday.it

