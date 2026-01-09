Ondate di calore notti tropicali e tanta pioggia | a Milano il 2025 è stato tra gli anni più caldi di sempre

Il 2025 si conferma tra gli anni più caldi di sempre a Milano, secondo i dati dell’Osservatorio meteorologico Duomo, attivo dal 1897. Le temperature elevate, le ondate di calore, le notti tropicali e le frequenti piogge hanno caratterizzato l’anno, evidenziando le tendenze climatiche in crescita nella regione. Questi dati rappresentano un’importante base di analisi per comprendere i cambiamenti climatici in atto.

Il 2025 è stato uno degli anni più caldi di sempre a Milano. È quanto certificano i report dell’Osservatorio meteorologico Duomo, che dal 1897 annota e conserva i dati relativi al meteo all’ombra della Madonnina.La temperatura media registrata dalla stazione meteorologica di Milano centro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Il 2025 tra gli anni più caldi di sempre, novembre supera la soglia critica di +1,5 °C

Leggi anche: Ottobre 2025 tra i più caldi di sempre, si risparmia sulle bollette ma non sul cibo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meteo, ancora neve e temperature sottozero: quando finirà la rasoiata artica; Notizie tematiche - Il meteo nel 2025: record e tendenze; Dopo il caldo, altro caldo: allarme Condifesa per l'estate più bollente di sempre; Meteo Milano, vivere in città sarà come Bangkok.

Caldo estremo, notti tropicali a 30 gradi e ondate di calore in crescita: tutte le città da bollino rosso - Le notti con 30°C di temperatura minima sono definite ‘Notti Super Tropicali' dall’Organizzazione Mondiale della Meteorologia: ebbene, una volta queste notti super tropicali si registravano nei paesi ... leggo.it

Caldo estremo, notti tropicali a 30 gradi e ondate di calore in crescita: tutte le città da bollino rosso - Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore mostra una settimana in crescendo, con previsioni che appaiono in peggioramento e indicano per giornata di venerdì 3 città da bollino ... leggo.it

Alessandria maglia nera in Italia tra ondate di calore e notti tropicali - Alessandria – In Europa meridionale, l’anticiclone dal Nord Africa ha portato il caldo in questi giorni. ilsecoloxix.it

Mare: @ENEAOfficial, aumentano temperature e ondate di calore nel #MarLigure, ecosistemi a rischio Le analisi condotte hanno rilevato segnali di cambiamento climatico con ondate di calore, che si dimostrano una minaccia per gli organismi sensibili alla t x.com

E' in corso oggi 15 dicembre 2025 in Aula Magna il convegno dal titolo "UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLO STUDIO DELLA RELAZIONE TRA ONDATE DI CALORE E SALUTE DELLA POPOLAZIONE" Dopo i saluti del Direttore del DISEGIM Massi - facebook.com facebook