La prossima settimana l' inverno si vestirà d'autunno, con l' anticiclone che interesserà gran parte dell'Europa centro-meridionale, portando stabilità e temperature miti anche sull'Italia. Lo spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. "Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende tempo stabile sull'Italia, anche se non sempre con cieli completamente sereni", afferma Mazzoleni. Temperature superiori alla media e zero termico elevat o. L'anticiclone sarà accompagnato da masse d'aria insolitamente miti per il periodo.

© Lapresse.it - Clima mite in Italia, anticiclone porta temperature sopra la media a dicembre