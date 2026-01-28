Renzi fa il triplete di sconfitte in tribunale | Travaglio gode babbo Tiziano gli deve 100mila euro
Tre sconfitte in tribunale in pochi giorni. Matteo Renzi ha perso anche questa volta, questa volta con una sentenza che lo ha condannato a sborsare 100mila euro a Tiziano Renzi, suo padre. Mentre il giornalista Marco Travaglio si gode la vittoria, la famiglia dell’ex premier si trova nuovamente in difficoltà.
Tre sconfitte in tribunale in pochi giorni per la famiglia Renzi. L’ultima è di poche ore fa e l’ha annunciata con un post gongolante Marco Travaglio. « Cari amici, vi do una notizia con la morte nel cuore – scrive il direttore del Fatto quotidiano – dopo quelle con Matteo Renzi, ho vinto nel secondo Appello anche la causa con suo padre Tiziano. Il quale dovrà restituirmi i 50mila euro (più interessi e spese legali, per un totale di circa 100mila euro) che ero stato costretto a versargli da due incredibili sentenze di primo e di secondo grado per una legittima critica politica a “Otto e mezzo”». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Renzi Travaglio
Renzi, dopo Travaglio, batosta in tribunale anche con Belpietro: “La Verità” non ha diffamato babbo Tiziano
Matteo Renzi ha subito due sconfitte giudiziarie in poche settimane.
Renzi perde la causa contro il Fatto di Travaglio. Ora dovrà pagare 225mila euro
Il tribunale civile di Firenze ha respinto il ricorso di Matteo Renzi contro il Fatto Quotidiano, confermando la condanna e stabilendo un risarcimento di 225mila euro.
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.