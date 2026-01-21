Pescara Fortis sulla vicenda del concorso in Comune | La città ha perso fiducia

Pescara Fortis commenta la situazione del concorso pubblico in Comune, evidenziando come l’amministrazione abbia perso fiducia tra i cittadini. Le dichiarazioni ufficiali e i comunicati stampa non sembrano aver contribuito a rassicurare la popolazione, che percepisce una distanza crescente tra le promesse istituzionali e la realtà quotidiana. La vicenda evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza e dialogo tra amministrazione e cittadini.

"Se dovessimo credere ciecamente alle dichiarazioni ufficiali, ai comunicati stampa istituzionali e alle rassicurazioni del direttore generale, qui a Pescara vivremmo in una sorta di cantone svizzero baciato dall'Adriatico. Una terra dove la macchina burocratica è un orologio di precisione, dove.

