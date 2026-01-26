Pettinari sul ristoratore accoltellato nel suo locale | Scene da far west città sempre più insicura

Pettinari commenta l’aggressione avvenuta in un locale, definendola una scena da far west e evidenziando un aumento dell’insicurezza in città. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore della sicurezza urbana, ha criticato le responsabilità delle amministrazioni, di qualsiasi colore politico, che secondo lui hanno contribuito al deterioramento della situazione. La sua analisi evidenzia la preoccupazione per la crescente vulnerabilità delle aree pubbliche e dei locali cittadini.

«Chi mi conosce sa che da almeno 20 anni a questa parte mi sono sempre occupato di sicurezza urbana e lotta alla criminalità e ho condotto battaglie indifferentemente contro le precedenti amministrazioni di centrosinistra così come contro l’attuale di centrodestra alle quali imputo responsabilità.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Risse, ubriachi e scene da far-west: chiuso disco bar abusivo Assalto al portavalori, scene da Far West in Italia: raffiche di colpi, terrore in un istanteUn violento assalto a un furgone portavalori si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 655 Foggia-Candela, in provincia di Foggia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Pettinari sul ristoratore accoltellato nel suo locale: Scene da far west, città sempre più insicura; L'accoltellamento in centro scatena l'ira della politica; L'accoltellamento in centro scatena l'ira della politica, Cronaca Pescara; Carpineto della Nora: una denuncia per l’incendio di Capodanno. Pettinari sul ristoratore accoltellato nel suo locale: Scene da far west, città sempre più insicuraIl candidato sindaco e consigliere comunale, Domenico Pettinari, critica l'amministrazione di centrodestra dopo il nuovo episodio di violenza che si è verificato nel centro di Pescara ... ilpescara.it LA VICENDA Il direttore generale Zuccarini a Pettinari sui concorsi pubblici: "Nessun intervento politico, un equivoco" I dettagli: https://cityne.ws/kqbz6 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.