PNRR e possibilità di pagare fatture con anticipo di cassa Scarica modello di Decreto ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disegno di decreto relativo al PNRR apre nuove opportunità per pagare le fatture con anticipo di cassa, offrendo strumenti e procedure aggiornate. In questo articolo, si approfondiscono le novità e si mette a disposizione il modello di decreto per gli enti interessati, con ulteriori documenti in arrivo dedicati ai fondi PNRR e al progetto AGENDA SUD 2.

Contenuti disponibili: PNRR e possibilità di pagare fatture con anticipo di cassa. Scarica modello di Decreto DM 88: 2 modelli documentali a . L'articolo . Orizzontescuola.it

