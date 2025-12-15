PNRR e possibilità di pagare fatture con anticipo di cassa Scarica modello di Decreto ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO

Il disegno di decreto relativo al PNRR apre nuove opportunità per pagare le fatture con anticipo di cassa, offrendo strumenti e procedure aggiornate. In questo articolo, si approfondiscono le novità e si mette a disposizione il modello di decreto per gli enti interessati, con ulteriori documenti in arrivo dedicati ai fondi PNRR e al progetto AGENDA SUD 2.

Vai al documento – Riservato agli abbonati Speciale fondi PNRR e PN 21-27 In arrivo Incarico che il DSGA può assumere nel progetto AGENDA SUD 2 (PN 21 27). Scarica Decreto e Lettera nomina Contenuti disponibili: PNRR e possibilità di pagare fatture con anticipo di cassa. Scarica modello di Decreto DM 88: 2 modelli documentali a . L'articolo . Orizzontescuola.it Progetti PNRR: pagamenti veloci dalla PA alle imprese - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto attuativo delle nuove regole volte ad accelerare i pagamenti in relazione agli appalti del PNRR, con l’obiettivo di snellire le ... pmi.it Lo Stato diventa virtuoso: ora la Pubblica amministrazione paga le fatture entro trenta giorni - MILANO – Sorpresa: dal 2024 la Pubblica amministrazione, nota per i proverbiali ritardi nei pagamenti, salda le fatture commerciali nei tempi di legge. repubblica.it In ambito concorsi Pnrr, non verrà meno la possibilità di assunzione nel primo triennio per scorrimento del 30% dei posti a bando loro assegnati nella regione dove risultano idonei. E’ questo quello che Pittoni ha definito a tutti gli effetti “un momentaneo doppi - facebook.com facebook