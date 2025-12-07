Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche I documenti in arrivo e quelli già disponibili

OrizzonteScuola PLUS apre una sezione nella rivista Gestire la scuola con contenuti operativi su fondi PNRR e Programma Nazionale 2021–2027. L’obiettivo è aiutare dirigenti, DSGA e segreterie a gestire e rendicontare correttamente i finanziamenti, semplificando l’uso di Futura e SIF2127. Le linee di finanziamento trattate comprendono (DM 662023 – Formazione digitale; DM 652023 – STEM e lingue; DM . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it