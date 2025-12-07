Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche I documenti in arrivo e quelli già disponibili
OrizzonteScuola PLUS apre una sezione nella rivista Gestire la scuola con contenuti operativi su fondi PNRR e Programma Nazionale 2021–2027. L’obiettivo è aiutare dirigenti, DSGA e segreterie a gestire e rendicontare correttamente i finanziamenti, semplificando l’uso di Futura e SIF2127. Le linee di finanziamento trattate comprendono (DM 662023 – Formazione digitale; DM 652023 – STEM e lingue; DM . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Presenti all’Hotel San Domenico a Matera alla presentazione dello sportello PerMicro presente fisicamente ed operativo presso la Bnl di Via Dante.. prossima la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra le nostre Associazioni e l’intermediario finanziar - facebook.com Vai su Facebook
Il MASE apre lo sportello PN RIC per i progetti fotovoltaici al Sud - L'energia andrà al Fondo Nazionale per il Reddito Energetico ... Come scrive rinnovabili.it
A Serravalle lo Sportello di facilitazione digitale finanziato dal Pnrr - Lo Sportello di Facilitazione Digitale, spiegano dal Comune, è un servizio gratuito ad accesso libero utile ... Da giornale7.it
NextAppennino, operativo lo sportello territoriale a Norcia - E' operativo un nuovo sportello territoriale a Norcia accessibile gratuitamente alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare ... Da ansa.it
Il Pnrr allo sportello - Anzi, l'impressione che si ricava confrontandosi con le piccole aziende e con le associazioni di categoria è quasi ... milanofinanza.it scrive
Pnrr. Centrali operative territoriali realizzate nei tempi stabiliti, ma la spesa è ferma al palo. La Corte dei Conti: “Missione 6 tra le più indietro, necessario ... - Nell’ultima Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr, la Corte dei Conti certifica il completamento del target per la costruzione delle 480 Centrali Operative Territoriali. Scrive quotidianosanita.it
Pnrr: nuovo Sportello dedicato al Fondo per la transizione industriale - Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha stanziato oltre 134 milioni di euro - Segnala regione.campania.it