Il decreto sicurezza sui luoghi di lavoro diventa legge, segnando un passo importante per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con l’approvazione della Camera, si rafforzano le misure di protezione, mentre il dibattito politico si accende, con la sinistra che si oppone alle nuove norme. Un risultato che rappresenta una risposta concreta di civiltà e responsabilità, fondamentale per migliorare le condizioni nei contesti lavorativi italiani.

© Secoloditalia.it - Sicurezza sul lavoro, il dl è legge, via libera alla Camera. Una risposta concreta di civiltà. Solo la sinistra sale sulle barricate

Il decreto sicurezza sui luoghi di lavoro è da oggi legge dello Stato. Con 143 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti, via libera della Camera al ddl recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Il ddl era già stato approvato dal Senato. Un altro traguardo raggiunto dal governo su un tema che da sempre è centrale nell’agenda dell’esecutivo. Esulta il ministro Elvira Calderone: “ Una risposta concreta e non retorica a una priorità del governo Meloni fin dall’inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Dl lavoro: via libera della Camera con 143 sì

Leggi anche: Manovra, operatori sociosanitari sulle barricate: “Sanità non è solo ospedali, la legge di Bilancio si ricordi di noi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dl Sicurezza è legge: tutte le novità per i cantieri e i luoghi di lavoro - Il testo introduce l'obbligo, per i lavori pubblici e privati, in appalto o subappalto, di dotare i lavoratori del badge digitale di cantiere. professionearchitetto.it