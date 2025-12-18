Sicurezza sul lavoro il dl è legge via libera alla Camera Una risposta concreta di civiltà Solo la sinistra sale sulle barricate
Il decreto sicurezza sui luoghi di lavoro diventa legge, segnando un passo importante per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con l’approvazione della Camera, si rafforzano le misure di protezione, mentre il dibattito politico si accende, con la sinistra che si oppone alle nuove norme. Un risultato che rappresenta una risposta concreta di civiltà e responsabilità, fondamentale per migliorare le condizioni nei contesti lavorativi italiani.
Il decreto sicurezza sui luoghi di lavoro è da oggi legge dello Stato. Con 143 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti, via libera della Camera al ddl recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Il ddl era già stato approvato dal Senato. Un altro traguardo raggiunto dal governo su un tema che da sempre è centrale nell’agenda dell’esecutivo. Esulta il ministro Elvira Calderone: “ Una risposta concreta e non retorica a una priorità del governo Meloni fin dall’inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Dl lavoro: via libera della Camera con 143 sì
Leggi anche: Manovra, operatori sociosanitari sulle barricate: “Sanità non è solo ospedali, la legge di Bilancio si ricordi di noi”
Dl Sicurezza è legge: tutte le novità per i cantieri e i luoghi di lavoro - Il testo introduce l'obbligo, per i lavori pubblici e privati, in appalto o subappalto, di dotare i lavoratori del badge digitale di cantiere. professionearchitetto.it
Ministero Lavoro, con il dl nuovi strumenti per la sicurezza - Nel decreto sicurezza sul lavoro, convertito in legge, sono contenuti nuovi strumenti per la riduzione del rischio infortunistico e la promozione della cultura della sicurezza. msn.com
Sicurezza sul lavoro, Cdm approva il decreto legge: in arrivo badge digitale - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede, tra l'altro, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una ... tg24.sky.it
Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-sicurezza-lavoro-via-libera-definitivo-camera-e-legge-ecco-cosa-cambia-AI8CtcR #Manovra #Governo #transizione - facebook.com facebook
Sicurezza sul lavoro: il 18 dicembre ad Ancona il Comitato Regionale di Coordinamento x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.