Casapound arriva alla Camera a presentare una proposta di legge razzista su invito di un leghista

Il 30 gennaio alla Camera si terrà una conferenza stampa organizzata da Casapound e altri gruppi di estrema destra, promossa sui canali social del comitato Remigrazione e Riconquista. In questa occasione, verrà presentata una proposta di legge di iniziativa popolare, su invito di un esponente leghista. L’evento suscita attenzione e discussioni sul piano politico e sociale, evidenziando le tensioni attuali nel panorama legislativo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.