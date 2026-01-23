Casapound arriva alla Camera a presentare una proposta di legge razzista su invito di un leghista
Il 30 gennaio alla Camera si terrà una conferenza stampa organizzata da Casapound e altri gruppi di estrema destra, promossa sui canali social del comitato Remigrazione e Riconquista. In questa occasione, verrà presentata una proposta di legge di iniziativa popolare, su invito di un esponente leghista. L’evento suscita attenzione e discussioni sul piano politico e sociale, evidenziando le tensioni attuali nel panorama legislativo.
L'evento è già pubblicizzato sui canali social del comitato Remigrazione e riconquista, fondato da Casapound e altri gruppi di estrema destra: si tratta di una conferenza stampa alla Camera, che sarebbe fissata il 30 gennaio, per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare. Orfini (Pd): "È inaccettabile".
CasaPound e la Remigrazione sbarcano alla Camera. L'invito del leghista (vicino a Vannacci) Furgiule. Venerdì 30 gennaio la conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di legge. Orfini (Pd): Fontana la blocchi. Grimaldi (Avs):
Camera: Pd, 'conferenza stampa neofascisti? Fontana lo impedisca'. Roma, 23 (Adnkronos) - É inaccettabile che la Camera dei deputati ospiti una conferenza stampa sulla cosiddetta 'remigrazione', promossa da esponenti di CasaPound e da personaggi noti per iniziative
